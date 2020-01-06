الكويت 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واستلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو .وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصهما على تطوير وتعزيز تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة , إضافة إلى بحث آخر التطورات المتسارعة والمستجدات في المنطقة، حيث أكدا على أهمية تخفيض التصعيد والنأي بها عن المخاطر والتعامل مع تلك المستجدات بروح الحكمة وضبط النفس، ضمانًا لتحقيق أمنها واستقرارها.// انتهى //23:56ت م0191