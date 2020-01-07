المنامة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية, والتأكيد على أهمية مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم.// انتهى //00:20ت م0192