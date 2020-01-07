الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واساستضافت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، أبناء شهداء الواجب المشاركين بالبرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس، الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية - الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ويتم تنفيذه بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.وكان اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي في مقدمة مستقبلي أبناء الشهداء ونقل لهم تحيات وترحيب معالي مدير عام حرس الحدود، الفريق عوّاد بن عيد البلوي، وحرص واهتمام معاليه بهذه الزيارة، حيث وجَه بتوفير الإمكانات كافة، في سبيل تحقيق أهدافها وإسعاد الضيوف، وقد اطلع أبناء الشهداء على مرافق الأكاديمية وقاعاتها الدراسية ، وحضروا التدريبات الميدانية والاستعراض العسكري، بإلاضافة إلى زيارة مركز تنسيق البحث والانقاذ بجدة JMRCC والتعرف على المهام الأمنية والإنسانية التي يؤديها ، كما شملت الزيارة الورش البحرية، وعدد من الوسائط البحرية، واختتم أبناء الشهداء برنامج زيارتهم في أحد المواقع البحرية الترفيهية بمدينة جدة.وأكد قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية أن ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام برعاية أسر الشهداء يتم تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأوضح أن هذا البرنامج يأتي ضمن عدد من البرامج الدورية التي تحرص وزارة الداخلية على تنظيمها لأبناء شهداء الواجب امتناناً وعرفاناً بتضحيات آبائهم للدفاع عن الدين والوطن.// انتهى //00:32ت م0193