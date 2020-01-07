تونس 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسأدانت تونس بشدّة القصف الذي استهدف السبت الماضي الكلية العسكرية جنوب العاصمة الليبية طرابلس مسفرًا عن سقوط عدد كبير من الأبرياء في صفوف الطلبة الضباط بالكلية بين قتلى وجرحى.وعبّرت في بيان أصدرته وزارة الخارجيّة التونسية اليوم عن استنكارها لاستمرار الاستهداف العشوائي للمدنيين الأبرياء و للمنشآت المدنية في ليبيا، بما يشكله ذلك من تهديد خطير للأمن والاستقرار في البلد الشقيق، وفي المنطقة بأسرها.واعتبر البيان أن استمرار اللجوء إلى التصعيد العسكري كحلّ للأزمة الليبية لن يؤدي إلاّ إلى تفاقمها وتعقيدها، ويُقوّض فرص وجهود استئناف العملية السياسية مجددًا.ودعا الأطراف الليبية والإقليمية والدولية إلى "العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية واحترام الشرعية الدولية ومخرجات الاتفاق السياسي الليبي"، إضافة إلى العودة السريعة إلى المفاوضات في إطار حوار شامل بين الليبيين.// انتهى //00:38ت م0195