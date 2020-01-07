محايل 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسواصلت دورة بلدية بارق الرياضية السابعة منافساتها، وذلك ضمن الجولة الأولى من البطولة، حيث التقى أمس في المباراة الأولى فريقا رشيد الخميس والمتحد العاصمي انتهت بفوز الرشيد بهدفين مقابل هدف.وفي المباراة الثانية التقى فريقا الأزوري والأهلي وانتهى اللقاء بفوز الأزوري بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما جاء اللقاء الثالث بفوز نادي الوكرة على الشباب بهدفين دون مقابل، واللقاء الرابع حقق نادي الراكة هدف دون مقابل على النجوم.وشهدت لقاءات الدورة اليوم أربع مباريات الأولى بين فريقا عميد إدريس و سامبدوريا، والثاني بين التفاهم و نجوم تنومه، والتقى ثالثا فريق الوحدة بفريق الأجيال، وجاء اللقاء الرابع بين فريقا غرناطة وتعاون بني ثوعة.// انتهى //00:39ت م0196