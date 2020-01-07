محايل 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسنظم فرع خدمات المياه بمحافظة المجاردة وضمن فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي السابع " شتانا غير " معرضاً للتعريف ببرنامج قطرة وترشيد إستهلاك المياه .وبين المشرف على المعرض صديق الشهري أن الإدارة العامة لخدمات المياة بمنطقة عسير ممثلة في فرع خدمات المياة بمحافظة المجاردة وبأشراف مباشر من مدير الفرع عبدالله مروعي القيسي تحرص على إقامة مثل هذه المعارض التي تهدف إلى نشر ثقافة التوعية بأهمية الترشيد في استهلاك المياه بين أفراد المجتمع.ودعا الشهري زوار المهرجان للتفاعل مع البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه (قطرة) وهو برنامج وطني الهدف منه هو الحفاظ على المياه بوصفها ثروة وطنية غير متجددة، مبينًا أنه أحد برامج مبادرات التحول الوطني المعني بتنفيذها قطاع المياه وفق أهداف رؤية المملكة 2030.وأكد أن المعرض يلقى إقبالاً كبيراً من الزوار خلال الأيام الماضية من جميع فئات المجتمع والذي أثبت مدى اهتمام المجتمع وتعاونهم في سبيل الوصول الى الهدف المأمول وهو الحفاظ على سر الحياة وهو الماء.وشكر محافظ المجاردة على دعمه لبرامج وفعاليات مهرجان المجاردة الشتوي السابع.// انتهى //00:39ت م0197