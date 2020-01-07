ينبع 11 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 06يناير 2020م واسأقامت مساء أمس لجنة الثقافة والفنون في محافظة ينبع، وبالشراكة مع لجنة التنمية السياحية وهيئة السياحة، أمسية بعنوان (الفنون المسرحية) في بيت الصائغ للفنون، استهلها الفنان والمؤلف المسرحي سامي سليم الميلبي الأمسية بشكره الحضور، معرفاً بأهم المدارس المسرحية بدءاً من الإغريق والرومان إلى عصرنا الحالي وأوجه الاختلاف بين هذه المدارس والفلسفة التي قامت عليها الفنون وخاصة المسرح في أوروبا، متطرقاً للمسرح العربي وأهم الصعاب التي واجهته وبداية المسرح السعودي وأهم الرواد في مجال الفن المسرحي، وأهمية المسرح الثقافية والاجتماعية، إذ يسهم في بناء الانسان والحضارة والتقدم المعرفي.// انتهى //00:44ت م0198