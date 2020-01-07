الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسأعلنت لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم، تأهل 7 مشاركين في فئة جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر جميعهم من المملكة.وأشارت اللجنة إلى أن منقيات المتأهلين سوف تعرض على المنصة غدًا الثلاثاء.وجاءت أسماء المشاركين المتأهلين وجميعهم من المملكة كالتالي، أحمد فهد عبدالله الشريع، عبدالله عبدالعزيز علي السلطان، زايد عاصي عبيد الشمري، فهد غازي عسير المطيري، يزيد عايض ظبيه القحطاني، ناصر علي عبيد العجمي، بندر شامان سمسيليل المطيري.// انتهى //01:50ت م0200