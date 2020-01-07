طبرجل 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف خلال جولته التفقدية للمحافظة اليوم، عددًا من المرضى المنومين بمستشفى طبرجل العام، حيث كان في استقبال سموه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني، ومدير مستشفى طبرجل الدكتور سلطان بن صبيح الهملان.واطمأن سموه على حالتهم الصحية، مطلعًا على الخدمات الطبية المقدمة، سائلاً الله لهم ولجميع المرضى الشفاء العاجل.رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد ومحافظ طبرجل عيد بن فليح الحربي.// انتهى //01:53ت م0201