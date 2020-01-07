طبرجل 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم، عددًا من أهالي محافظة طبرجل وذلك ضمن زيارة سموه التفقدية للمحافظة.وشملت زيارة سموه كل من نائب أمير الفوج 41 ونائب شيخ شمل قبيلة الشرارات الشيخ سعيد بن عاشق اللحاوي، ومعرف الهمط من قبيلة الشرارت الشيخ صامد بن عايش الهمط، ومعرف جماعة العويمرات من قبيلة الشرارات الشيخ عبيد بن رصيص الشراري، ومعرف جماعة الفليوات من قبيلة الشرارات، والشيخ سليمان بن خلف الفليو، وشيخ عشيرة الحلسة من قبيلة الشرارات فوزي بن محمد بن منوخ الدعيجاء.وتبادل سموه معهم الأحاديث، معربين عن شكرهم لسموه على زيارته للمحافظة، والوقوف على مشاريعها التنموية التي تخدم أبناء المحافظة.// انتهى //01:55ت م0203