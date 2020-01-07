نيويورك 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 67ر68 نقطة، أو 24ر0% ، ليصل إلى 55ر28703 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 43ر11 نقطة، أو 35ر0% ، ليصل إلى 28ر3246 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 70ر50 نقطة، أو 56ر0% ، ليصل إلى 47ر9071 نقطة.// انتهى //02:00ت م0204