طبرجل 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف خلال جولته التفقدية على محافظة طبرجل اليوم، اجتماع اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة والمجلس المحلي للمحافظة، بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد ومحافظ طبرجل عيد بن فليح الحربي.وفي بداية الاجتماع استعرض أمام سموه تقرير اللجنة لمشاريع الإدارات الحكومية تحت الإنشاء إضافة إلى المشاريع المتعثرة,وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري خلال استعراض التقرير أن العمل جار في مشروعين للطرق كانا متعثرين في السابق وسيتم تسلمهما خلال ستة أشهر، حيث وجه سموه بتقليص مدة تسلمهما إلى أربعة أشهر لأهميتهما وارتباطها بالطريق الدولي مع مراعاة الالتزام بمعايير الجودة.بعد ذلك انتقل سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي وأعضاء اللجنة ومديرو الإدارات الحكومية للوقوف ميدانيا على المشاريع المتعثرة لمناقشة الأسباب في ذلك ووضع الحلول المناسبة لها، حيث وقف سموه على مشروع مركز الاحتفالات، التي تنفذه بلدية المحافظة.وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن مشروع مركز الاحتفالات أسند إلى مقاول جديد وسيتم تسلمه خلال سنه بإذن الله، كما وقف سموه على مشروع مدرسة خالد بن الوليد المتعثر واستمع من مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن أحمد الزيدان عن معوقات المشروع بعد أن تم إنجاز ما نسبته 86% من البناء، ثم صدر قرار معالي وزير التعليم بسحب المشروع من المقاول ليتم طرحه على آخر، موجها سموه برفع تقرير مفصل عن المشروع والأسباب ليتم مناقشتها مع وزارة التعليم .بعدها وقف الأمير عبدالعزيز بن فهد على مشروع خزان المياه بسعة 500 متر مكعب المتعثر بعد أن تم إنجاز ما نسبته 41% ، والذي جرى سحبه من المقاول المنفذ لترسيته على آخر خلال الأيام المقبلة، مشددا على العمل باستمرار لرفع مستوى البنية التحتية وجودة الحياة والعمل على تذليل المعوقات في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- من دعم جميع قطاعات الدولة، التي تسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفي حال لم يتم ذلك الرفع إلى إمارة المنطقة التي بدورها تواصل دعم هذه المشاريع بمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، منوها بالدور الذي يقوم به مديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة وبذلهم الجهود المرجوة منهم .// انتهى //02:12ت م0206