الدرب 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واساستقطبت فعاليات مسارح الأطفال المفتوحة داخل أروقة مهرجان " ربيع الدرب " العديد من الزوار، حيث اكتظت المدرجات بالعائلات الذين قضوا أوقاتهم للاستمتاع بِما يقدم عليها من فعاليات ثقافية وعلمية ورسائل إيجابية ومسابقات هادفة للأطفال.وأوضح محافظ الدرب رئيس لجنة التنمية السياحية المهندس صالح بن علي القحطاني، أن اللجنة المنظمة للمهرجان خصصت 4 مسارح للأطفال في شارع الفن وخيمة التسوق وشاطئ الشقيق ومنتزه الدرب العام لتقديم العديد من الفعاليات والتي جعلت من تلك المسارح نوافذ تربوية وتعليمية وترفيهية تهدف إلى توعية الشباب والأطفال وتثقيفهم وبث رسائل توعية من خلال اللعب والمرح، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من الزوار للمشاركة في فعاليات المهرجان التي تستمر لمدة 16 يوما.وأكد عدد من الزوار أهمية تلك المسارح للأطفال في إيصال رسائل إيجابية وتوعوية عن طريق الترفيه، مقدمين الشكر للقائمين على تقديم الفعاليات والبرامج الترفيهية والعروض اليومية، والمسابقات المتنوعة، وعلى الجوائز القيمة التي واكبت تطلعات الأطفال والكبار ورسمت الابتسامة على محياهم، وأسهمت في ترفيه أفراد الأسرة من جميع الفئات العمرية، إضافة إلى أنشطة أخرى موجهة لفئة الشباب، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفذ طيلة أيام المهرجان.// انتهى //03:08ت م0207