جيزان 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسانطلقت اليوم الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في أندية الحي والتي تتوزع في جميع محافظات المنطقة عبر 45 ناديا للبنين والبنات .وستقدم أندية الحي لمرتاديها خلال الفترة المسائية بالتزامن مع إجازة منتصف العام العديد من الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع الفئات العمرية وتستهدف الطلاب والطالبات بشكل خاص من خلال إقامة مسابقات عدة في الخط العربي والإلقاء والتعليق والتصميم والابتكار ومنافسات رياضية في كرة القدم والتنس وركوب الخيل والكاراتيه، كما ستنظم مهرجانا للمسرح الشبابي للبنين ومهرجانا للأفلام والعروض القصيرة للبنات .وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن اهتمام وزارة التعليم بهذه الأندية وتوجهها للاستفادة من المباني المدرسية في الفترة المسائية ورصد الميزانيات لها يأتي من منطلق الحرص على استثمار أوقات الطلاب والطالبات وجميع أفراد المجتمع ببرامج ترفيهية وتربوية وتنموية جاذبة تسهم في بناء الشخصية وصقل وتشجيع المواهب وتعزيز القيم الوطنية والأخلاقية في بيئة آمنة ، مشيرا إلى أن البرامج تسعى لتوسيع معارف المشاركين فيها طلابا وطالبات وتزيد من ثقتهم بأنفسهم وتفتح لهم آفاقا واسعة للاستفادة مما يمتلكونه من قدرات ومواهب .وأشار إلى حرص الإدارة على أن تكون البرامج المقدمة فيها متنوعة وجاذبة وتلامس احتياجات المجتمع وتواكب العصر ، مضيفا أن هذه الأندية تسعى لخدمة المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية الذي تقدمه المؤسسة التعليمية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ، داعيا الجميع للاستفادة من البرامج المقدمة والتسجيل بالأندية.وبيّن ممثل أندية الحي بتعليم جازان "بنين" محمد النعمي أن الأندية ستركز خلال الفترة المقبلة على تنمية مهارات التعبير الإبداعي لدى الشباب وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية وذلك من خلال المهرجان المسرحي الشبابي ، مضيفا أن المهرجان سيأتي متوازيا مع الأنشطة الترويحية والترفيهية والتعليمية التي تقدم داخل الأندية حيث تتنوع مسارات العمل داخل كل نادي بما يضمن تلبية واستيعاب كافة المواهب والمهارات والميول.‬// انتهى //03:48ت م0209