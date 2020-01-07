عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/5/12 هـ الموافق 2020/01/07 م واس
الرياض 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يبارك تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلـة على البـحـر الأحـمـر وخـلـيـج عــدن
رسالة من خادم الحرمين لأمير الكويت
تأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
أمير جازان يشدد على تطوير الخدمات الصحية
أمير القصيم يلتقي سفير سريلانكا
خالد بن سلمان يصل إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية
فيصل بن بندر يستقبل مدير جمعية «أسرة» ببريدة
سعود بن نايف يلتقي سفير التشيك
سلطان بن سلمان يبحث وسفير أستراليا مجالات التعاون الفضائي
حسام بن سعود يناقش تعزيز شبكة الإنترنت بالباحة
وزير الخارجية: المملكة حريصة على العمل مع شقيقاتها لمواجهة المخاطر
وزير الخارجية يلتقي نظيريه المصري والأردني
ولي العهد ورئيس الوزراء بدولة الكويت يستقبلان تركي بن محمد
ورشة عمل لرؤساء بعثات المملكة لدى دول «G20»
الشورى يقترب من السماح لأساتذة الجامعات بالمهن الحرة
60 قراراً إصلاحياً لتعزيز حقوق الإنسان.. 22 منها من نصيب المرأة
بحث التعاون بين المملكة وأريتريا إعلامياً
إدانة أوروبية لدور طهران التخريبي في المنطقة
فرار ميليشيات إيران في سورية
المملكة تدين الهجوم على قاعدة عسكرية بكينيا
واشنطن لا تخطط للانسحاب من العراق
2019 فلسطينياً: هدم 686 منزلاً.. و13 بؤرة استيطانية
اجتماع وزاري في القاهرة حول ليبيا
31 قتيلاً في هجمات لطالبان
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