الرياض 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يبارك تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلـة على البـحـر الأحـمـر وخـلـيـج عــدنرسالة من خادم الحرمين لأمير الكويتتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدنأمير جازان يشدد على تطوير الخدمات الصحيةأمير القصيم يلتقي سفير سريلانكاخالد بن سلمان يصل إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسميةفيصل بن بندر يستقبل مدير جمعية «أسرة» ببريدةسعود بن نايف يلتقي سفير التشيكسلطان بن سلمان يبحث وسفير أستراليا مجالات التعاون الفضائيحسام بن سعود يناقش تعزيز شبكة الإنترنت بالباحةوزير الخارجية: المملكة حريصة على العمل مع شقيقاتها لمواجهة المخاطروزير الخارجية يلتقي نظيريه المصري والأردنيولي العهد ورئيس الوزراء بدولة الكويت يستقبلان تركي بن محمدورشة عمل لرؤساء بعثات المملكة لدى دول «G20»الشورى يقترب من السماح لأساتذة الجامعات بالمهن الحرة60 قراراً إصلاحياً لتعزيز حقوق الإنسان.. 22 منها من نصيب المرأةبحث التعاون بين المملكة وأريتريا إعلامياًإدانة أوروبية لدور طهران التخريبي في المنطقةفرار ميليشيات إيران في سوريةالمملكة تدين الهجوم على قاعدة عسكرية بكينياواشنطن لا تخطط للانسحاب من العراق2019 فلسطينياً: هدم 686 منزلاً.. و13 بؤرة استيطانيةاجتماع وزاري في القاهرة حول ليبيا31 قتيلاً في هجمات لطالبان// يتبع //06:01ت م0003