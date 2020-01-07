وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( من التاريخ إلى المستقبل ) : تحظى عمارة المساجد ورعايتها باهتمام استثنائي من قيادات المملكة عصراً بعد آخر، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله- الذي أولى بيوت الله داخل المملكة وخارجها، عناية فائقة، في إطار برامج ومشروعات مؤسسية، لضمان استدامة هذه العناية واستمرارها بالشكل والمستوى المطلوبين، وفق تصورات مثالية، تحفظ للمسجد مكانته وهيبته في المجتمع المسلم.وأضافت : وتحت هذا الاهتمام، خرج "مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، بأهداف نبيلة، وخطط مدروسة، تتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. ويطمح المشروع على ضخامته، في تطوير وتأهيل 130 مسجداً تاريخياً على عدة مراحل، وقبل يومين، فاجأ المشروع الجميع بالانتهاء الفعلي من المرحلة الأولى، التي ضمت تطوير 30 مسجداً تاريخياً في 10 مناطق مختلفة في المملكة، بكلفة 50 مليون ريال خلال 423 يوماً فقط.ويستنير المشروع بتوجيات ومتابعة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يؤمن بأهمية المحافظة على الأماكن الأثرية والإسلامية، حتى تبقى شاهدة على ما تتمتع به المملكة من بُعد ثقافي وتاريخي، يضرب بجذوره في أعماق التاريخ الإسلامي للمنطقة، فضلاً عن توجيهات سموه بتخصيص ميزانيات ضخمة، تضمن تحقيق كامل أهداف المشروع.وتابعت : ويؤمن المشروع منذ بداية تأسيسه، بأهمية أن يُدار بعقول وطنية خالصة، تُقدر - أكثر من غيرها - أهمية المحافظة على الآثار الوطنية، ومن هنا جاء توجيه سمو ولي العهد، بأن تقوم شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية، بتنفيذ عمليات تطوير المساجد التاريخية وتأهيلها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين، للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه، بالتعاون مع برنامج إعمار المساجد التاريخية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والجمعية السعودية للمحافظة على التراث.وختمت : اليوم.. يراهن الكثيرون على نجاح "مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، وقدرته على تحقيق جميع أهدافه وبرامجه وتطلعاته في فترة وجيزة، عطفاً على إنجاز مرحلته الأولى بهذه السرعة الفائقة، ومثل هذا المشروع ولد ليستمر ويبقى، وستجني الأجيال المقبلة، ثمار هذا المشروع، عندما يرون في المستقبل آثار المملكة الإسلامية قائمة على أرض الواقع بحالة تدعو إلى الفخر والتباهي بتاريخ هذه البلاد وقادتها الذين حفظوا لها آثارها من الضياع والاندثار.// يتبع //06:02ت م0004