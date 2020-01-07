وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أمن البحر الأحمر ) : شهدت الرياض أمس حدثاً مهماً وإنجازاً جديداً بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهو تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاقه واستضافة المملكة لمقره تقديراً لما بذلته من جهود لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ورفع مستوى التنسيق والتعاون البناء من خلال إنشاء المجلس لمواجهة التحديات والمخاطر في هذا الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية كبرى للاقتصاد والتجارة العالمية مما ينعكس إيجاباً على امن واستقرار المنطقة.وبينت : ويهدف المجلس إلى ترسيخ العمل المشترك والتنسيق الجماعي وتبادل المصالح وصولاً إلى التكامل بين الدول المعنية وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.لقد ظلت المملكة انطلاقاً من نهجها القويم وحكمة قيادتها تبذل الغالي والنفيس لتعزيز استقرار المنطقة وتأمين حرية الملاحة البحرية وترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين وكان لها دورها في جمع الفرقاء والتأكيد على وحدة الصف والتصدي بقوة للأعمال الإرهابية ومنها التي تستهدف أمن البحر الأحمر وخليج عدن خاصة من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.وختمت : وقريبا سيلتئم شمل قادة هذه الدول في المملكة في اجتماع قمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، للمصادقة على المجلس وميثاقه لينطلق تحقيقاً لأهدافه السامية.// يتبع //06:02ت م0006