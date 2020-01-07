طوكيو 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 11ر348 نقطة أو ما يعادل 50ر1% ليصل إلى 97ر23552 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 41ر25 نقطة، أو50ر1% ، ليصل إلى 90ر1722 نقطة.// انتهى //07:29ت م0009