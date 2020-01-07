طرابلس 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، تحرير الجيش مدينة سرت فى عملية خاطفة دون إراقة دم، موضحةً مباركة مجلس النواب لـ«الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة بتحرير مدينة سرت التي قال إنها كانت قابعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة الإرهابية والمتطرفة.وأشارت إلى إعلان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن بلاده ستبذل كل جهدها لإنهاء الحرب والحد من التداعيات الخطرة التي تهدد ليبيا، مشيرًا إلى أن الجزائر تقف دائمًا الى جانب الليبيين، مدينًا القصف الجوي الذي استهدف الكلية العسكرية في طرابلس وخلف عشرات من الضحايا.ونوهت صحف الثلاثاء إلى إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن التصعيد الأخير للعنف في طرابلس وما حولها أدى لتدمير خمس مدارس وإغلاق 210 أخرى بما أسهم في خسائر فادحة في تعليم الأطفال، مبينةً أن العنف في طرابلس أدى لخروج أكثر من 115000 طفلًا من التعليم.وتناولت المشاورات الدولية خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بليبيا التي اقترحت فيها دول كبرى حزمة إجراءات لتخفيف التصعيد، مؤكدةً حدوث مشاورات لإرسال بعثة دولية للإشراف على وقف للنار، وعدم وجود قوات أجنبية في البلاد.// انتهى //08:14ت م0010