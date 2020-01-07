الطائف 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واستتواصل حملة هذه مدينتي التي تنفذها جامعة الطائف بالتعاون مع أمانة الطائف والهيئة العامة للسياحة في عدد من المعالم السياحية.وتركز الحملة في برنامجها على العديد من المحاور ومنها إزالة التشوه البصري وإبراز الشكل الحضاري لعدد من المعالم والقصور التراثية، موجهة اهتمامها بمعالجة جوانب النظافة والتشجير وزراعة الشتلات في مواقع متعددة من سوق البلد بهدف تزيين السوق وتجميله.كما تضمنت المبادرة رسم عدد من المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة أمام متحف قصر شبرا الإقليمي.يذكر أن أعداد المتطوعين العاملين في الحملة تجاوز 70 متطوعاً، وصلت ساعات التطوع في برامج الحملة نحو 1300 ساعة تطوعية.// انتهى //08:52ت م0011