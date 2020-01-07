القاهرة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري للانتباه إلى محاولات الفتن والوقيعة، مشددًا على أنه بوحدة المصريين لن يستطيع أحد الإضرار بالبلاد.وسلّطت الضوء على الاجتماع الوزاري الذي ستستضيفه مصر غدًا الأربعاء بمشاركة وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث تطورات الشأن الليبي وسُبل التوصل لتسوية شاملة.ونوّهت صحف الثلاثاء إلى إعلان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر.وعرّجت على إيقاف القضاء الليبي نفاذ الاتفاقيتين المبرمتين من قِبَل حكومة الوفاق مع النظام التركي. وأخبرت عن سيطرة الجيش الوطني الليبي على مدينة سرت الساحلية بالكامل.وتحدثت في مفترقات أخرى عن إعلان العراق البدء في الخطوات الأولى لإخراج القوات الأمريكية من أراضيه، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة العراقية والموالين لإيران بعقوبات غير مسبوقة.// انتهى //10:01ت م0017