بغداد 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بمستقبل الوجود العسكري الأجنبي بالعراق في ضوء قرار البرلمان العراقي الذي اتخذه الذي يوصي الحكومة بإنهاء هذا الوجود.وتطرقت صحف بغداد إلى مستقبل اتفاقية الإطار الإستراتيجي المبرمة بين بغداد وواشنطن التي تعنى بأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وتطرقت إلى تهديد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على العراق على خلفية قرار البرلمان بإخراج القوات الأمريكية من العراق, داعيةً إلى العمل على تطوير قدرات الجيش العراقي والقوات الأمنية من ناحيتي التجهيز والتدريب.وتناولت صحف الثلاثاء إعلان الحكومة العراقية بتقييد حركة قوات التحالف الدولي العاملة في العراق بريًا وجويًا.// انتهى //10:13ت م0018