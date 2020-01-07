عرعر 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسدعت الغرفة التجارية الصناعية بعرعر بمنطقة الحدود الشمالية، منتسبيها ممن لديهم مطالبات مالية مع إحدى الجهات الحكومية في الرفع بها عبر منصة مجلس الغرف السعودية.وأشارت الغرفة بأهمية إرفاق المستندات الخاصة بها، تمهيداً لرفعها من قبل المجلس للجنة سداد مستحقات القطاع الخاص.// انتهى //10:42ت م0019