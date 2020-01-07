نجران 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأقام نادي الفروسية بمنطقة نجران أمس، حفل سباقه العاشر لموسم العام الحالي 1441هـ، وذلك على ميدان الفروسية بتصلال.وأوضح أمين عام نادي الفروسية بالمنطقة محمد بن مهدي غشام، أن السباق تكون من 4 أشواط على مسافة 1400 متر، خصص الشوط الأول للخيل مفتوح الدرجات "إنتاج"، وحصل على المركز الأول الجواد "سور الجبل" للمالك صالح عبيان آل منصور، وخصص الشوط الثاني للخيول المبتدئة "إنتاج"، وحصل على المركز الأول الجواد "ولد الوادي" للمالك صالح يحيى آل الحارث، في حين خصص الشوط الثالث مفتوح الدرجات أفراس "إنتاج" ، وحصلت الفرس "اليمامة" للمالك منيف محمد آل منيف على المركز الأول، وخصص الشوط الرابع "الكأس" مفتوح مواليد 2017، وأحرز المركز الأول الجواد "ساهر تقوى" للمالك مانع يحيى آل زمانان.// انتهى //10:46ت م0020