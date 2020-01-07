رام الله 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الأنباء عن مطالبة رئيس دولة فلسطين محمود عباس العالم بالضغط على المحتل الإسرائيلي من أجل إجراء الانتخابات بمدينة القدس.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى شنّ جيش الاحتلال حملة اعتقالات طالت 17 مواطنًا فلسطينيًا من محافظات الضفة.وأولت صحف الثلاثاء اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية الفلسطينية إن مصير المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في عملية ضم الأغوار أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدةً أنها تواصل رفع جميع الملفات الخاصة بالاستيطان وعمليات تعميقه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.وتحدثت صحف فلسطين عن إعلان المملكة تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.// انتهى //10:47ت م0021