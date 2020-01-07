عرعر 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسافتتح مدير التعليم بمنطقة الحدود الشمالية والرئيس التنفيذي لأندية الحي عثمان بن إبراهيم العثمان أمس, مهرجان المشي "صحتي في خطوتي"، بحضور عدد من المشاركين من فئات المجتمع المختلفة، وذلك في ممشى طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بجوار المعسكر الكشفي بمدينة عرعرواطلع العثمان على الأجنة المشاركة في الفعاليات المصاحبة للمهرجان، وهي جناح مكافحة التدخين وجناح مركز السكر واجنحة الأندية بالمنطقة ، مقدماً شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة ،كما تم بتوزيع الجوائز على المشاركين .// انتهى //10:48ت م0022