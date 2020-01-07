المدينة المنورة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأقام فرع الرئاسة العامة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة معرضاً توعوياً بعنوان "غض البصر"، ضمن مبادرة خير أمة، وذلك بمجمع العالية بالمدينة المنورة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة الدكتور سلطان بن محمد المطوع أن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، اشتمل على شاشات عرض مرئي ولوحات إرشادية وتثقيفية توضح أهمية غض البصر، إضافة إلى توزيع هدايا توعوية للزوار.وقدم المطوع، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته لمبادرة "خير أمة"، وفتح المجال أمام جميع الجهات بالقطاعين العام والخاص للمشاركة في تحقيق أهدافها وتعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية وتحقيق مفاهيم التلاحم والتعايش .// انتهى //10:55ت م0027