مكة المكرمة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واساستقبل معالي أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالشرائع الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، يرافقه عضو مجلس الإدارة المشرف المالي للجمعية عدنان بن عطية المالكي، ورئيس قسم الشؤون الإدارية بالجمعية بندر سمارة.وقدم المالكي خلال اللقاء شرحاً مفصلاً عن أعمال الجمعية، وأبرز نشاطاتها ومشاريعها الوقفية، والأعمال التطوعية والنجاحات التي تحققت عقب تأسيس الجمعية على مدى خمسة أعوام.كما تناول الاجتماع بحث الآراء والأفكار لتطوير العمل التطوعي، وبحث سبل التعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، وإيجاد بيئة نموذجية ومجتمعية مستدامة لخدمة مستفيدي الجمعية، بما يضمن لهم حياة كريمة.بدوره، أثنى المهندس القويحص على الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعية البر الخيرية، لاسيما أنها تخدم أكثر من 21 مخططاً في منطقة الشرائع من خلال أعمالها الخيرية بالشرائع على مدار العام وفي المواسم، مبدياً استعداده للتعاون مع الجمعية، مؤكداً أن جميع إمكانات الأمانة مسخرة لخدمة المستفيدين وجميع الجهات الحكومية والأهلية على حد سواء.// انتهى //11:03ت م0028