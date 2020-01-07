إسلام آباد 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واسالتقى معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر في إسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى الليلة الماضية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، وسبل دعمها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات.// انتهى //11:03ت م0029