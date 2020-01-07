عام / رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين
الثلاثاء 1441/5/12 هـ الموافق 2020/01/07 م واس
إسلام آباد 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واس
التقى معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر في إسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى الليلة الماضية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، وسبل دعمها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات.
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11:03ت م
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