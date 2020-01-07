الخرطوم 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على توقيع السودان في الرياض على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لتعزيز أمن الدول المطلة على هذا المنفذ المائي المهم.وأخبرت عن مقتل ما لا يقل عن تسعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قياديان في مواجهات مع القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي في محافظتي تعز والضالع جنوب البلاد.ولفتت الانتباه إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات مشددة على بغداد ردًا على تصويت البرلمان العراقي لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، داعيًا بغداد لدفع تكاليف بناء القاعدة الجوية الأمريكية في العراق قبل أي انسحاب.ونشرت إعلان الجيش الليبي أنه سيطر بشكل كامل على مدينة سرت غرب البلاد.// انتهى //11:55ت م0040