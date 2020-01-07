تونس 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم برفع تونس من حالة التأهب في المعابر الحدودية مع الجارة ليبيا على خلفية التصعيد العسكري الذي تعيشه العاصمة طرابلس والمدن الحدودية المجاورة لتونس.وأوردت إعلان الجيش الليبي أنه سيطر بشكل كامل على مدينة سرت غرب البلاد، مشيرةً إلى الإدانات العربية لقصف الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وأشارت صحف الثلاثاء إلى إعلان وزارة الدفاع الإيطالية عن وضع كافة قواعدها العسكرية جنوب البلاد في حالة تأهب قصوى على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بداية التحرك العسكري نحو ليبيا لدعم حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج.وتناولت تأكيد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن سُلطات الاحتلال تخطط حاليًا لعزل مدينة القدس المحتلة بالكامل وتهويد المسجد الأقصى وتقسيمه.وكتبت صحف تونس عن مقتل تسعة مدنيين في غارات جوية على بلدة أريحا بمحافظة إدلب.// انتهى //11:57ت م0045