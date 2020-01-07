الرياض 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسينظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يوم الأحد 24 جمادى الأولى 1441هـ، حفلاً لإعلان وتكريم الفائزين بجوائز مسابقة حواركم في موسمها الثاني، بحضور رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبد العزيز السبيل، والأمين العام للمركز الدكتور عبد الله الفوزان، وأعضاء مجلس الأمناء، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بمقر المركز في الرياض.وأكد الأمين العام للمركز الدكتور عبد الله الفوزان أهمية مسابقة حواركم في تحقيق الأهداف التي يسعى المركز إلى ترسيخها ضمن استراتيجيته الجديدة نحو بناء مجتمع متلاحم لوطن مزدهر عبر تعزيز القيم المجتمعية المشتركة، ومواجهة كل ما من شأنه التأثير في اللحمة الوطنية لاسيما عند فئة الشباب، إدراكا منه أنهم الأكثر تأثيراً وتأثراً في المجتمع، وخصوصاً للمبادرات التي تأتي منهم تماشيا مع رؤية المملكة 2030.وأوضح أن المسابقة شهدت في موسمها الثاني مشاركة واسعة من الشباب والفتيات والمهتمين بمجالات وسائط الإعلام الجديد، الذي نجح المركز في حشد طاقاتهم واستثمار مواهبهم وتوظيفها للتفاعل مع قضايا وموضوعات الحوار التي تشمل تعزيز التلاحم الوطني ومناهضة التطرف وتعزيز الشخصية السعودية وفق رؤية 2030 وترسيخ قيم الوسطية والتعايش والتسامح، وإبراز صورة المملكة الحقيقية، وكذلك تعزيز الحوار الحضاري مع الثقافات المختلفة.ونوّه بالحفل الذي سيقيمه المركز تحت رعاية سمو أمير منطقة الرياض للإعلان عن الأعمال الفائزة وتكريم أصحابها الذين اجتازوا شروط وضوابط ومعايير المسابقة، مبينا أنه سيتم منح الفائزين من الأول وحتى الخامس عدداً من الجوائز تبلغ قيمتها في مسار الأفلام القصيرة 180.000 ريال، فيما تبلغ قيمتها 73.000 ريال في مسار الصور الفوتوغرافية، كما سيتم تقديم عدد من الجوائز التحفيزية للفائزين من السادس وحتى العاشر والتي ستمنح بناء على اختيار الجمهور.وتوجه الفوزان بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على رعايته لحفل المسابقة، ولكل من ساهم في نجاح موسمها الثاني، كما وجه التحية لأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم التي بذلوها في مختلف مراحل المسابقة التي بدأت منذ شهر مارس الماضي.// انتهى //11:59ت م0046