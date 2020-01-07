الرياض 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسيستعد فريق ريال مدريد لخوض غمار كأس السوبر الإسباني في النسخة المرتقبة التي تقام للمرة الأولى في قارة آسيا، في ضيافة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة بين 8 و 12 يناير الجاري.ويشارك في البطولة كل من برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالإضافة إلى فالنسيا، وتقام المباريات على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.ويستهل الريال مشواره في البطولة بمواجهة فالنسيا، بينما يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، ويتقابل الفائز من المباراتين في الدور النهائي يوم الـ 12 من يناير الجاري على لقب البطولة الثمين.ويمتلك ريال مدريد سجلاً حافلاً في السوبر الإسباني منذ عام 1982م، حيث كان قد شارك في النسخة الأولى من البطولة في مواجهةٍ جمعتهُ بنظيره ريال سوسيداد، ولكنه خسر اللقب آنذاك بنتيجة 1-4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.كذلك توج ريال مدريد باللقب بشكل استثنائي في نسخة 1989م، دون خوض مباراة السوبر بعد أن جمع بين الثنائية المحلية "الدوري والكأس"، وهو النظام الذي كان متبعًا آنذاك.// يتبع //12:02ت م0047

وينفرد الإسباني راؤول جونزاليس أحد أساطير القلعة البيضاء، بصدارة هدافي ريال مدريد في تاريخ مشاركات الفريق بالسوبر الإسباني منذ عام 1982 برصيد 7 أهداف سجلها خلال 12 مباراة.وكان ريال مدريد قد خاض لقاءات السوبر في 15 مناسبة، حقق الفوز في 10 منها وخسر 5 مرات، إذ يحل ثانيًا في قائمة أكثر الفرق تتويجًا باللقب بعد غريمه برشلونة وبرصيد (13 لقبًا).اللقب الأخير لفريق العاصمة الإسبانية جاء على حساب الغريم الأزلي برشلونة قبل عامين بعد الفوز 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، أما آخر خسارة فكانت على يد الجار أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في نسخة 2014.وعلى الرغم من إعلان زين الدين زيدان مدرب الفريق غياب النجم البلجيكي هازارد والفرنسي كريم بنزيما بالإضافة للويلزي غاريث بيل عن قائمة الفريق لكأس السوبر الإسباني لظروف الإصابة، إلا أن الفريق يتسلّح حال حضوره إلى جدة بكتيبة كاملة من النجوم العالميين، يتقدمهم الإسبانيان سيرجيو راموس وكارفاخال، فضلًا عن البرازيلي مارسيلو والنجم الألماني توني كروس، وقائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتيش.// انتهى //12:02ت م0048