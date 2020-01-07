نجران 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأطلقت إدارة تعليم محافظة شرورة ممثلةً بالفريق التنفيذي لأندية الحي (بنات) أمس، فعالياتها لإجازة منتصف العام الدراسي، بثلاث مسابقات على المستوى الثقافي والرياضي والعلمي.وأوضحت الإدارة أن المسابقات تأتي في ثلاث مجالات وهي: ثقافية في مهارات الإلقاء المرتجل لجميع المراحل الدراسية، ورياضية في كرة الريشة وتقتصر على المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومسابقة الخط العربي للمرحلتين المتوسطة والثانوية.وأكدت أن المسابقة تهدف إلى إثراء المجتمع وحماية الطالبات من آثار الفراغ السلبية واستثماره بالبرامج المفيدة، واكتشاف المواهب وصقلها في شتى المجالات وزيادة مهاراتها وقدراتها بما يعود عليها وعلى المجتمع بالفائدة.وأشارت الإدارة إلى أن التسجيل للمسابقة مستمر حتى يوم الـ 24 من شهر جمادى الأولى الجاري في موقعين وهما: نادي الحي الأول في الابتدائية العاشرة ، ونادي الحي الثاني في الابتدائية الأولى، علماً أن التقييم للمشاركات من قبل لجنة التحكيم سيكون على مدى ثلاثة أيام بدءً من 25/ 5/ 1441هـ.// انتهى //12:13ت م0050