جيزان 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسبينت "صحة جازان" أن عدد المرضى المراجعين للطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى بني مالك العام بلغ أكثر من 83 ألف مريض ومريضة خلال العام الماضي .وأوضحت أن قسم الطوارئ استقبل 52669 حالة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 31023 مراجعًا ، كما أجري خلال نفس الفترة 263620 فحصاً مخبرياً، فيما بلغ عدد مراجعي أقسام الأشعة 16421 مراجعاً، واستفاد من الخِدْمات الاستشارية والعلاجية بالعيادة النفسية 1583 مراجعًا.وأضافت أن عدد جلسات التأهيل الطبي بلغت 1572 جلسةً، وعدد الوصفات الدوائية للمرضى 112945 وصفة، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 905 متبرعين، وعدد المرضى المنومين 2425 مريضًا، ووصل عدد الوجبات الغذائية بالمستشفى لــ 76859 وجبة، فيما بلغ عدد المواليد 732 مولودًا من الجنسين، وكذلك تم إجراء 1468 عملية جراحية تكللت بالنجاح - ولله الحمد –.// انتهى //12:17ت م0052