الجزائر 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على مباحثات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمس مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج حول تطورات الأوضاع في ليبيا وضرورة وقف التصعيد العسكري.وأشارت صحف الثلاثاء إلى وصول وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو الليلة الماضية إلى الجزائر لبحث الأزمة الليبية مع المسؤولين الجزائريين.وتابعت الشأن العراقي، مبرزة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا أصر على انسحاب القوات الأمريكية من أراضيه.// انتهى //12:17ت م0053