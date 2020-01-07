الرياض 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأعلنت وزراة الصحة استحداث حساب في منصة " تويتر" للتوعية الصحية، حيث تعتبر المنصة الرئيسية لتوعية الصحية بعنوان "عش بصحة"وذلك عبر الرابط :.https://twitter.com/Livewell_MOHوتهدف الصحة من هذا الحساب ليكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة وسيشتمل على جملة من الموضوعات الصحية المتنوعة من الطفولة حتى المسنين.وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الوزراة التي تعمل على تحسين جودة الأداء في الحياة وتغيير الأنماط والسلوكيات البشرية الخاطئة، واستمرارًا للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والتخفيف من عبء المراضة تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية المملكة 2030 .// انتهى //13:25ت م0071