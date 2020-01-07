واشنطن 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6,5 درجات اليوم جزيرة بورتوريكو الأمريكية، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية ومادية.وذكر المعهد الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال حدد على بعد 13,6 كلم جنوب مدينة بونس الساحلية في جنوب الجزيرة، بعمق سبعة كيلومترات، مبينًا أنه لا يتوقع أن يسبب الزلزال تسونامي، بحسب مركز الإنذار بأمواج تسونامي.// انتهى //13:28ت م0072