الخرطوم 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واستُشارك السودان في اجتماعات "سد النهضة الإثيوبي" التي ستنعقد يومي 8 و 9 يناير الحالي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزراء الري بكل من السودان من إثيوبيا ومصر وممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين.وأعرب وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس في تصريح له اليوم عن أمله في أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق، خصوصًا وأنه الاجتماع الرابع والأخير، قبل أن تستضيف واشنطن اجتماع التقييم في 13 يناير الحالي.// انتهى //13:29ت م0073