الكويت 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 42ر55 نقطة ليبلغ مستوى 5ر6129 نقطة بنسبة 91ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر163 مليون سهم تمت من خلال 8240 صفقة نقدية بقيمة 49ر46 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 29ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4786 نقطة بنسبة 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر88 مليون سهم تمت عبر 3168 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 ملايين دينار.وارتفع مؤشر السوق الأول 5ر87 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6808 نِقَاط بنسبة 3ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر74 مليون سهم تمت عبر 5102 صفقة بقيمة 1ر41 مليون دينار.// انتهى //13:34ت م0076