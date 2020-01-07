حائل 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسرأس وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري، في صالة الاجتماعات بالإمارة اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الفعاليات بإمارة المنطقة.وفي مستهل الاجتماع نوه المطيري بالبرامج التطويرية التي تشهدها الإمارة حالياً بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وسمو نائبه ومتابعة من وكيل الإمارة والتي انعكست على أعمال لجنة الفعاليات بالإمارة بالإيجاب، حيث أصبح بإمكان الراغبين بتنظيم الفعاليات بالمنطقة الدخول على بوابة الإمارة والتقدم بطلب تنظيم فعالية إلكترونياً دون الحاجة للحضور للإمارة وتقديم الطلب ورقياً.وتم خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة للجنة وعددها ثلاث فعاليات إحداها نسائية وفعاليتين شبابية كما تم مناقشة النموذج الموحد لاستمارة طلب إقامة فعالية لمزيداً من التحسين والتطوير.وفي ختام الاجتماع تم اتخاذ التوصيات اللازمة.// انتهى //13:35ت م0080