سكاكا 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأنهت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف ( تراحم ) صرف مساعدات نقدية للأسر المحتاجة والمسجلة لديها وكذلك بطانيات للأسر التي تسكن بمحافظة القريات.وأوضح رئيس اللجنة حمود بن مشعل السهيان، أنه صُرف مبلغ وقدره (111.000) فقط مئة وأحد عشر ألف ريال ، استفاد منها عدد(37) أسرة وبواقع (3.000) ثلاثةآلاف ريال للأسرة الواحدة، وذلك دعماً من الأمانة العامة للجنة.كما صرفت اللجنة للأسر التي تسكن بمحافظة القريات عدد (250) بطانية ضمن برنامج كسوة الشتاء ، قدرت قيمتها مبلغ وقدره (13.750 ريال) استفاد منها عدد (83) أسرة .وأعرب السهيان باسمه ونيابه عن تراحم الجوف والمستفيدين منها بالشكر الجزيل للأمانة العامة للجنة والمحسنين الكرام على دعمهم للأسر المستفيدة من اللجنة داعياً أن يجزيهم خير الجزاء ويتقبل منهم وأن يخلف عليهم خير مما أنفقوا.// انتهى //13:41ت م0081