الرباط 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واسبدأت في العاصمة المغربية اليوم أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تحت شعار "الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.. مقاربة تشاركية شاملة ومندمجة ومحفزة على انخراطٍ أوسعَ وضمانة لتأثير أكبر ".وتشارك المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.وسيناقش المشاركون على مدى يومين مواضيع مهمة ضمنها تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في عام 2017م، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.كما ستُعرض على المؤتمر للمصادقة مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء، إضافة إلى انتخاب رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف.ومن المقرر أيضًا أن يناقش المؤتمر دعوة المملكة للدول الأطراف في الاتفاقية لعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في الرياض عام 2022 م.// انتهى //13:47ت م0082