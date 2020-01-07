القدس المحتلة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط إجراءات مشددة من جيش الاحتلال التي اعتدت على حراس المسجد واعتقل أحدهم.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 88 مستوطنًا على رأسهم المتطرف ايهودا غليك، تجولوا في أرجاء المسجد وصولًا إلى مصلى باب الرحمة واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم ".في غضون ذلك، اعتقل جيش الاحتلال حارس المسجد الأقصى سلمان أبو ميالة أثناء خروجه من المسجد.// انتهى //13:49ت م0083