مسقط 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 38ر3948 نقطة منخفضًا بـ 41ر3 نِقَاط وبنسبة 086ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 79ر3951 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و 58 ألفًا و 784 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 2ر104 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 518 ألفًا و 486 ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 041ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 73ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //13:49ت م0084