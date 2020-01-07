المدينة المنورة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسشارك عدد من أصحاب ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة بمعرض مكشات المقام بالمدينة المنورة، بلوحات فنية تحاكي العزم والإصرار والنجاح لهذه الفئة الغالية.ووصفت شهد الجابري من ذوي الإعاقة إعاقتها من خلال تصميم جداري (عبارة عن كرسي يخترق الجدار)، ليثبت أن الإعاقة تخترق الحواجز بالعزيمة والإصرار لا يستطيع أن يقف، مبينةً أن إعاقتها لم تجعلها تستسلم لذلك الشعور السلبي، وأن إعاقتها أعطتها دفعة قوية لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرةً إلى أن أصحاب ذوي الإعاقة حققوا إنجازات عظيمة وبذلوا جهوداً كبيرة في مختلف المجالات.من جهتها قالت سفيره السعادة هند الحكمي :" كرسي الإعاقة جعلني أقوى ولم يهبطني بل زادني إصرارا أنا اليوم لست معاقة حركيا،ً ولا صاحبة إعاقة، ولا حتى حبيسة الكرسي، وإنما صاحبة قوة وعزيمة وإصرار لتحقيق المزيد من التميز والإبداع سواء على صعيد حياتي الشخصية، والمهنية، وحتى المجتمعية من خلال المشاركة الإيجابية في الفعاليات والمبادرات والأنشطة والبرامج ".// انتهى //15:07ت م0114