حائل 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسينطلق يوم الجمعة القادم، بموسم حائل 2019م برنامج رحلات المغامرات التاريخية والأثرية التي تستهدف السياح من الجنسين من خارج المملكة والمنطقة وتستمر حتى نهاية الموسم بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت.وأوضح مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي، أن برنامج الرحلات يبداً في الساعة الثانية والنصف ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً بحيث يتم استقبال السياح عند وصولهم للمطار عبر مركبات مخصصة للنقل مزودة بكافة وسائل الراحة ويتواجد في كل مركبة قائد للرحلة.وبين العنزي، أن البرنامج سينطلق من منتزه مشار الوطني ثم التوجه إلى واحة السروريات التي تم تجهيزها بالكامل لاستقبال السياح وتضم طيور من أندر أنواع الطيور ويشتمل برنامج الواحة الذي يستمر لمدة ساعتين على العرضة السعودية والقيام بإنزال جبلي ، ثم يتم التوجه إلى الشارع الثقافي " نبض حائل " للاستمتاع بمشاهدة العروض الصينية والرومانية العالمية ، فيما تم تخصيص برنامج يوم السبت لزيارة المتاحف والتراث بمدينة جبة والتي تشمل زيارة مضيف ابن عبيكة ومتحف النايف الأثري وموقع النقوش في جبل أم سمنان بجبة بعد ذلك يتم التوجه لقصر القشلة بحائل ، مشيراً الى أن حجز التذاكر من خلال نقاط البيع في مواقع الفعاليات أو بالتواصل عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //15:10ت م0115