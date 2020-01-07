الجبيل 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسرأس محافظ الجبيل رئيس لجنة الجبيل للطوارئ عبدالله بن ناصر العسكر، اجتماع الجمعية العمومية السنوي للجنة الطوارئ "جماعة"، بحضور أعضاء اللجنة وذلك في فندق الجبيل انتركونتيننتال في مدينة الجبيل الصناعية.واستعراض الاجتماع إنجازات اللجنة للعام 2019م، ومناقشة خطة عمل وميزانية اللجنة المقترحة للعام الحالي 2020م، والموافقة عليها، إضافة إلى إعادة انتخاب نائب رئيس اللجنة لمدة ثلاث سنوات قادمة، وعدد من رؤساء اللجان لمدة سنتين.وثمن محافظ الجبيل خلال الاجتماع ما تقوم به اللجنة من خدمات تطوعية التي تهدف للحفاظ على سلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها، وسرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث الصناعية، في محافظة الجبيل.وأكد العسكر على أهمية التنسيق والدعم الكبير الذي تتلقاه اللجنة من الهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة الملكية بالجبيل، والدفاع المدني، وأمن المنشآت، إضافة إلى الشركات المشاركة في عضوية اللجنة، متمنياً للجنة وأعضائها مزيداً من التوفيق لتحقيق أهداف وتطلعات اللجنة، بما يحقق السلامة والأمن والأمان للجميع.بدوره أوضح رئيس لجنة الجبيل للطوارئ المهندس خالد بن حسن خليل، أن اللجنة معنية على المحافظة وإخماد الحرائق، والاستجابة السريعة للحوادث الصناعية في المنشآت الصناعية التي تقع ضمن حدود محافظة الجبيل، ومنطقة رأس الخير، مشيراً إلى أن اللجنة تشمل في عضويتها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من المنشآت الصناعية والمستشفيات من خلال التعاون المشترك والمنظم بين أعضاء اللجنة للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.وبيّن أن لجنة الطوارئ هي قوة مساندة فاعلة للدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث بما يتوفر من إمكانيات بشرية وفنية لدى أعضاء اللجنة الذين يزيد عددهم عن (80) عضواً.//انتهى//15:12ت م0116