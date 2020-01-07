تبوك 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأسهمت الجهود التي تقدمها اللجنة الوطنية بمنطقة تبوك لمكافحة التبغ في زيادة عدد المراجعين للعيادات بنسبة تقدر بـ٣٢٠٪، حيث تبنت اللجنة البرامج الهادفة لمكافحته، وعملت وفق خطط مدروسة لإنشاء عيادات لمكافحة التدخين بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الأمر الذي أفضى لارتفاع عدد المراجعين للعيادات.وأوضح منسق اللجنة بمنطقة تبوك طلال العطوي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية, أن هذه الجهود أفضت -بفضل الله- إلى حصول مشروع "نحن قدوة" على جائزة التميز لأفضل مشرع لمكافحة التبغ على مستوى المملكة للعام المنصرم 2019, مشيرا إلى أن اللجنة هيأت 26 عيادة طبية لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين وذلك من خلال 22 عيادة ثابتة في مراكز ومستشفيات المنطقة وأربع عيادات متنقلة تجوب المدارس والكليات الجامعية والمعاهد المهنية والكليات التقنية، وتشارك في معظم الفعاليات والأنشطة التي تُعنى بها الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، إذ راجع واستفاد من خدماتها ما يزيد عن 3740 مراجعاً في 2019م بنسبة إقلاع تجاوزت الـ 50٪.وأفاد العطوي أن اللجنة عملت على تفعيل الجانب الرقابي في أكثر من جهة حكومية وخاصة بواقع 622‪ زيارة رقابية، إضافة إلى 328 زيارة على منافذ بيع التبغ وإيقاع العقوبات على المخالفين، لافتاً النظر إلى أنه جرى في إطار هذه الزيارات الرقابية مصادرة وإتلاف ما يقارب 710 كيلوات من مخالفات نظام مكافحة التدخين في منافذ البيع وضبط وتغريم عدد من الأفراد المخالفين لقرار منع التدخين داخل المنشئات الصحية والحكومية بواقع 200 ريال لكل مخالف، وتم تحرير محاضر ضبط خاصة بها لضمان على عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي جاءت التعليمات واضحة بشأنها.وعن دور العيادات وطرق التخلص من التدخين أوضح أن هناك 6 خطوات للإقلاع عن التدخين بشكل متسلسل، وهي، اتخاذ القرار بداية من يوم محدد، وتحديد موعد آخر سيجارة، وكذلك استشارة الطبيب عن خطة الإقلاع، وأيضاً ممارسة الرياضة لتخفيف الضغوط، بالإضافة إلى تجديد الحياة ببداية عادة صحية معينة، وأيضاً توقع التحديات والاستمرار دون يأس، مبيناً أن اللجنة تتبع أسلوبا ميسرا لاستقبال الراغبين في الاقلاع عن التدخين بعياداتها.وأكد أن اللجنة بمنطقة تبوك تقوم بدورها التوعوي من خلال إلقاء المحاضرات والندوات التي تتناول التدخين وأضراره في محال ومراكز التجمعات والأماكن العامة، وتصدر العديد من الكتيبات والملصقات والمطويات التي تدور حول التدخين وتبين أضراره ونتيجة السيئة على صحة المدخن ويتم توزيعها في المدارس والجهات الحكومية.ودعا العطوي في ختام تصريحه لـ " واس " الراغبين في الحصول على المساعدة للإقلاع عن التدخين الاتصال بمركز صحة 937 لحجز موعد في أقرب عيادة منه أو زيارة العيادات المنتشرة بالمنطقة أو مقر اللجنة بمستشفى الملك فهد العام سابقاً بمدينة تبوك.// انتهى //15:14ت م0118