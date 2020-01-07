ينبع 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسانطلق بتعليم ينبع أمس مهرجان أندية الحي للبنات "لا يفوتك" الذي استضافه نادي الحي بالثانوية التاسعة ، بحضور ممثلة أندية الحي الترفيهية التعليمية نعيمة بنت راشد العلوني، وعدد من القيادات التربوية.وشهد المهرجان إقامة أنشطة متنوعة تهدف إلى تشجيع ممارسة الأنشطة بمجالاتها المختلفة، إضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات والألعاب الموجهة لجميع الفئات والأعمار، فضلاً عن تخصيص فعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تدشين معرض "أنديتنا.. برامج ومنجزات" المصاحب للفعاليات.وأوضحت العلوني أن الهدف من إقامة المهرجان هو تفعيل مجموعة من البرامج التي تعود بالنفع والفائدة على المستفيدين من النادي، وترسخ السلوك البناء وتأكيد الاتجاهات الإيجابية نحو جودة الحياة دعما لأهداف رؤية المملكة 2030، وتحسين نمط المعيشة للوصول إلى حياة أكثر جودة من خلال برامج وفعاليات جذابة.وأشارت إلى أن الأنشطة ركزت على إحياء الحرف ونشر ثقافة المهن التراثية بالمحافظة والتكاتف والتعاون في إظهار الموروث الشعبي و إبراز الدور التنموي لأصحاب المهن، وتعزيز قيمة الفرد بالإنجاز وتوثيق الروابط الاجتماعية.// انتهى //15:15ت م0120